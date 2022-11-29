На Вінниччині викрито схему продажу автомобілів на 1,5 млн грн, ввезених як гуманітарну допомогу, - ОГ

Двоє братів організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом місцевим жителям у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, двоє братів організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів. Прибуток отримували під виглядом сплати благодійних внесків на банківський рахунок благодійного фонду, який очолював один з підозрюваних", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили автомобілів на загальну суму 1,5 млн грн.

За клопотанням прокуратури обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави у 2 млн грн кожному. Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Нагадаємо, перед судом постане чиновник із Львівщини за оборудки з гуманітарною допомогою. Заступника мера обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги під час війни, а також у зловживанні службовим становищем.