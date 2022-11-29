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Україна може отримати від ЄБРР до кінця 2023 року 3 млрд євро інвестицій

Міністерка економіки України зустрілася з президенткою банку.

Україна може отримати від ЄБРР до кінця 2023 року 3 млрд євро інвестицій
Фото: cgdev.org

Україна чекає від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестицій на 3 мільярди євро до кінця 2023 року.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Посадовиця зустрілася з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо в Лондоні і обговорила усі можливі шляхи допомоги з у подоланні енергетичної кризи в Україні, яка зумовлена агресією Росії.

“Нещодавнє рішення про фінансування проектів “Укренерго” у розмірі 372 млн євро, до яких також входять грантові кошти Уряду Королівства Нідерландів, є особливо вчасним і актуальним для проведення швидкого ремонту пошкоджень, спричинених масованим бомбардуванням”, – наголосила Свириденко.

Під час зустрічі обговорювалися додаткові заходи, які можуть бути реалізовані банком в Україні, зокрема у сфері енергоощадності.

“Головною темою розмови стала стратегія присутності ЄБРР в Україні. Досвід допомоги у фінансуванні проектів цього року дозволяє збільшити масштаби діяльності ЄБРР в Україні. Амбітність цілей ЄБРР та Уряду дозволить реалізувати інвестицій у сумі до 3 млрд євро вже наступного року”, – йдеться у повідомленні.

Свириденко проінформувала Рено-Бассо, що зараз уряд робить ставку на розвиток таких пріоритетних галузей як цифрова економіка, сільське господарство, у тому числі переробка та харчова промисловість, металургія.

Крім того, сторони також працюють над координацією роботи з іншими партнерами і обговорили підготовку до проведення наступних конференцій щодо відбудови у Парижі та Лондоні.

Нагадаємо, відповідно до прогнозів Європейського банку реконструкції та розвитку у вересні, за підсумками 2022 року економіка України скоротиться майже на третину.

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