ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на наступний рік

За підсумками 2022 року економіка України скоротиться майже на третину. Такий прогноз сьогодні оприлюднив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому прогноз на наступний рік значно погіршився.

Про це повідомляє сайт ЄБРР.

Прогноз банку, що ВВП України впаде на 30% цього року, не змінився порівняно з травнем. На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% із очікуваних 25%, коли прогнозувалося, що суттєві роботи з відновлення вже розпочнуться.

"Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки сильно невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України", – йдеться у повідомленні.

В ЄБРР зазначили, що економіка України, яка зросла на 3,4% після пандемії COVID-19 у 2021 році, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року функціонувала в умовах війни.

Хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими та охопили територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, руйнація людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей була величезною. Приблизно 15% довоєнного населення залишили країну на середину серпня, а ще 15% стали переселенцями всередині країни.

Також зазначається, що економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця у постачанні, проблеми з логістикою, фінансові труднощі та нестачу робочої сили.

Блокада портів Росією, що перешкоджає експорту сільськогосподарської продукції, і руйнування багатьох підприємств з виробництва сталі на сході країни знищили дві основні статті експорту країни, які приносили майже половину всіх довоєнних експортних доходів, нагадали в банку.

У першому кварталі 2022 року ВВП впав на 15,1% у річному обчисленні року та на 37,2% у другому кварталі, коли відбулися найзапекліші та широкомасштабні бойові дії. Інфляція зросла до 23,8% у серпні 2022 року через перебої з поставками та різке зростання бюджетного дефіциту.

Початкова висока залежність країни від фінансового дефіциту бюджету на тлі значного дефіциту зовнішнього фінансування призвела до виснаження валютних резервів на 20% станом на липень 2022 року, незважаючи на наявність контролю за рухом капіталу. Це спонукало центральний банк підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні та провести разову девальвацію національної валюти на 20% у липні, зазначили у ЄБРР.

З того часу ситуація почала покращуватися, частково через збільшення припливу зовнішнього фінансування у серпні та вересні. В результаті до кінця серпня золотовалютні резерви відіграли половину втрат. Нещодавнє відновлення експорту зерна з деяких портів і очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними факторами для економічної активності в останні місяці 2022 року.

При цьому наголошується, що ризики для прогнозів виключно високі і залежать від тривалості та інтенсивності війни.

Нагадаємо, Україна надалі отримуватиме фінансову допомогу від партнерів. Так, цьогоріч наша держава загалом розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,8 млрд доларів, а від Великої Британії – 500 млн доларів на закупівлю газу.