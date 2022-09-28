Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, - ГУР

Самі курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною.

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправлення до зони бойових дій в Україну.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною", - йдеться у повідомленні.

Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

Також воєнна розвідка нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Інформація про здачу в полон російською у телеграм-каналі @hochu_zhyt.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі, що мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя. У всіх інших такого шансу не буде.