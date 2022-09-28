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Росіяни обстріляли ракетами школу на Донеччині, в якій було облаштоване укриття для цивільних

Вціліли 12 людей, які перебували у сховищі. 

Росіяни обстріляли ракетами школу на Донеччині, в якій було облаштоване укриття для цивільних
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У Миколаївці Донецької області росіяни обстріляли школу, у якій було облаштоване сховище для мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, обстріл (попередньо, ракетою С-300) стався близько 5:00 ранку. У сховищі на той час перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але сховище витримало – люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації щодо однієї людини, яка працювала у школі – її пошуки наразі продовжуються.

"Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа не має нічого спільного з військовим об’єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту", – наголосив Кириленко.

Голова ОВА нагадав, що безпечних місць на Донеччині немає, і вкотре закликав мешканців регіону евакуюватися у безпечніші області. Інформацію про безкоштовну евакуацію можна отримати за номером: 0988903318.

 

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили п’ятьох і поранили 10 мирних жителів Донецької області.

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