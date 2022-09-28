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Окупанти провалюють наступи у районі Бахмута та на захід від Донецька, – ISW

ЗСУ здобули успіхи на підступах до Лиману.

Окупанти провалюють наступи у районі Бахмута та на захід від Донецька, – ISW

Російські війська відправляють на лінію фронту в Херсонській та Харківській областях новомобілізованих військовослужбовців Західного військового округу без попередньої підготовки.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Окупанти також продовжують безуспішні наступальні дії у районі Бахмута та на захід від Донецька, дедалі активніше залучаючи штрафні підрозділи.

Водночас Збройні сили України зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл, здобувши подальші успіхи на підступах до Лиману на Донеччині.

“Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку у межах південного контрнаступу, значно перешкоджаючи спробам Росії побудувати баржі”, – зазначили аналітики.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, заявив, що у позиціях російських сил в Україні немає ніяких серйозних зрушень.

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