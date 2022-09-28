Рівненський офіс Уповноваженого з питань зниклих безвісти розшукав чотирьох військових

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко зустрівся з координаторкою рівненського офісу Оленою Хотенко.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Вже є перші результати роботи офісу, зазначила Хотенко. Зокрема, за тиждень прийняли кілька десятків заяв і вдалося розшукати чотирьох зниклих військових.
Регіональний центр координує свою роботу з обласною військовою адміністрацією, регіональними управліннями СБУ, Нацполіції та центром комплектування, повідомила спеціалістка.
“Я вдячний нашому рівненському офісу за роботу. Вже є перші здобутки. Впевнений, що кожне регіональне представництво зробить свій внесок у повернення наших співвітчизників. Разом ми – сила!”, – наголосив під час зустрічі Котенко.
Також зв’язатися з регіональними координаторами можна за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
Повідомляти про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26, у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.
Нагадаємо, майже у всіх областях України відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.