Рівненський офіс Уповноваженого з питань зниклих безвісти розшукав чотирьох військових

За тиждень прийняли кілька десятків заяв.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко зустрівся з координаторкою рівненського офісу Оленою Хотенко.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вже є перші результати роботи офісу, зазначила Хотенко. Зокрема, за тиждень прийняли кілька десятків заяв і вдалося розшукати чотирьох зниклих військових.

Регіональний центр координує свою роботу з обласною військовою адміністрацією, регіональними управліннями СБУ, Нацполіції та центром комплектування, повідомила спеціалістка.

“Я вдячний нашому рівненському офісу за роботу. Вже є перші здобутки. Впевнений, що кожне регіональне представництво зробить свій внесок у повернення наших співвітчизників. Разом ми – сила!”, – наголосив під час зустрічі Котенко.

До регіонального Центру Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти в Рівненській області можна звернутися за телефоном: (068) 116-50-09.

Також зв’язатися з регіональними координаторами можна за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

Повідомляти про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26, у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, майже у всіх областях України відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.