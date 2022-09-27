США передадуть Україні до 16 пускових установок NASAMS

США передадуть Україні дві батареї систем NASAMS. Кожна з них може мати до восьми пускових установок.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS - це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", - сказав він.

Після того як Україна отримає дві перші батареї NASAMS, продовжаться переговори стосовно передачі Україні наступних таких систем.

Ігнат розповів, що перемовини стосовно передачі Україні NASAMS розпочалися одразу після 24 лютого, але рішення щодо таких поставок приймаються не швидко.

Нагадаємо, в українських Повітряних Силах заявили, що зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.