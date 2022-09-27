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На Запорізькій АЕС планують збільшити місію МАГАТЕ

Про це домовилися глава КМУ Денис Шмигаль та очільник агентства Рафаель Гроссі.

На Запорізькій АЕС планують збільшити місію МАГАТЕ
Фото: EPA/UPG

На Запорізькій атомній електростанції планують збільшити місію МАГАТЕ.

Про це повідомив на засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що така домовленість є з очільником агентства Рафаелем Гроссі.

"Особливо важливі розмови в цьому контексті у нас були з Президентом Франції Макроном, Прем’єром Японії Фуміо, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії. Вважаємо, що необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС. Перший крок — це нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників "Росатому", - підкреслив Шмигаль.

Серед наступних пунктів - виведення російських військ з території атомної електростанції та повна демілітаризація Енергодара і 30-кілометрової зони.

"Станція має працювати в енергетичній системі України, аби ми могли гарантувати безпеку її роботи", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з ядерної енергії розпочало низку переговорів щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

А Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі найближчим часом здійснить ще один візит до України для обговорення ситуації на ЗАЕС.

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