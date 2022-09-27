На Запорізькій АЕС планують збільшити місію МАГАТЕ

Про це домовилися глава КМУ Денис Шмигаль та очільник агентства Рафаель Гроссі.

На Запорізькій атомній електростанції планують збільшити місію МАГАТЕ.

Про це повідомив на засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що така домовленість є з очільником агентства Рафаелем Гроссі.

"Особливо важливі розмови в цьому контексті у нас були з Президентом Франції Макроном, Прем’єром Японії Фуміо, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії. Вважаємо, що необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС. Перший крок — це нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників "Росатому", - підкреслив Шмигаль.

Серед наступних пунктів - виведення російських військ з території атомної електростанції та повна демілітаризація Енергодара і 30-кілометрової зони.

"Станція має працювати в енергетичній системі України, аби ми могли гарантувати безпеку її роботи", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з ядерної енергії розпочало низку переговорів щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

А Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі найближчим часом здійснить ще один візит до України для обговорення ситуації на ЗАЕС.