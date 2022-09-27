На півдні ЗСУ вдарили по пункту розгортання зенітно-ракетного комплексу “Бук-М3”

Українські військові також ліквідували бойову машину піхоти і міномет 120 калібру.

На півдні України авіація та ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 140 вогневих завдань і завдали удари по пункту розгортання російського зенітного ракетного комплексу “Бук-М3”.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

“Нашою авіацією та підрозділами ракетно-артилерійських військ виконано понад 140 вогневих завдань, зокрема, нанесено удари по пункту розгортання ЗРК “Бук-М3” в Бериславському районі та по зосередженню озброєння і техніки неподалік Любимівки в Каховському районі”, – йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, втрати ворога складають 8 російських військовослужбовців, буксирований міномет 120 калібру та бойова машина піхоти. Решта ворожих втрат уточнюються.

Обстановка на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує проводити перегрупування військ, здійснює вогневе ураження у напрямку позицій Сил оборони з метою стримування українських підрозділів. Також продовжуються спроби відновити рух через річку Дніпро.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує перебувати за мисом Тарханкут, в захищеному від ракет районі. Корабельне угруповання ворога складається з 13 кораблів та катерів, серед яких три надводних і один підводний носії крилатих ракет. Ворог має напоготові 28 високоточних далекобійних ракет.

Нагадаємо, близько 13:30 українські оборонці збили в небі над Херсонською областю ворожий штурмовик Су-25.