ДБР повідомило про підозру російському військовому-ґвалтівнику буряту

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з російської Бурятії. Він обвинувачується у сексуальному насильстві та інших порушеннях законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовець вчинив сексуальне насильство над 50-річною місцевою мешканкою", – йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

За оперативною інформацією, місце перебування ґвалтівника останнього разу фіксували у Харківській області під час відступу.

Документування злочину відбувалося у взаємодії з Департаментом захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів сексуального насильства окупантами. Очолила ТСК народна депутатка фракції "Слуга народу" Марина Бардіна.