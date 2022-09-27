Медведєв вважає, що Росія може безкарно вдарити по Україні ядерною зброєю

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вважає, що Москва може безкарно вдарити ядерною зброєю по Україні.

Продовживши свій уже традиційний ядерний шантаж, Медведєв заявив, що доля "нікому не потрібної України" буде менше важити для Заходу, ніж власна безпека.

Він вважає, що "НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України".

Російська влада систематично висловлює ядерні погрози. 21 вересня президент РФ, оголошуючи мобілізацію і коментуючи влаштовані в чотирьох областях України псевдореферендуми, знову згадав про можливість використання такої зброї. Міністр закордонних справ Лавров в ООН сказав, що Москва "захищатиме" окуповані території України згідно з усіма своїми доктринами, включно з ядерною.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

У Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару.