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​Росіяни обстріляли з танків, мінометів і артилерії сім населених пунктів Херсонщини

Є руйнування і поранені.

​Росіяни обстріляли з танків, мінометів і артилерії сім населених пунктів Херсонщини
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Минулої доби російська армія обстріляла з танків, мінометів і артилерії сім населених пунктів Херсонської області. Пошкоджена інфраструктура і приватні будинки.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

"Ворог обстріляв Білоусове, Іванівку, Ольгине, Архангельське, Осокорівку, Нововоронцовку та Високопілля", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники били по населених пунктах із танків, мінометів та артилерії. Постраждала інфраструктура, були влучання у житлові будинки, є поранені.

За минулу добу поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Також надходить інформація від місцевих жителів про примус під час псевдореферендуму. Російські військові під загрозою застосування зброї примушують людей голосувати на користь вступу до Росії.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

У поліції інформують, що у Дар’ївській територіальній громаді викрили колаборанта з-поміж місцевих жителів. Чоловік співпрацює із самопроголошеною владою та добровільно обійняв посаду так званого сільського голови села Інгулець. Тепер зрадник бере безпосередню участь в організації та проведенні псевдореферендуму.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Нагадаємо, на Херсонщині знищено по чотири склади зброї та боєприпасів ворога. 

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