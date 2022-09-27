Минулої доби російська армія обстріляла з танків, мінометів і артилерії сім населених пунктів Херсонської області. Пошкоджена інфраструктура і приватні будинки.
Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.
"Ворог обстріляв Білоусове, Іванівку, Ольгине, Архангельське, Осокорівку, Нововоронцовку та Високопілля", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загарбники били по населених пунктах із танків, мінометів та артилерії. Постраждала інфраструктура, були влучання у житлові будинки, є поранені.
За минулу добу поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.
Також надходить інформація від місцевих жителів про примус під час псевдореферендуму. Російські військові під загрозою застосування зброї примушують людей голосувати на користь вступу до Росії.
У поліції інформують, що у Дар’ївській територіальній громаді викрили колаборанта з-поміж місцевих жителів. Чоловік співпрацює із самопроголошеною владою та добровільно обійняв посаду так званого сільського голови села Інгулець. Тепер зрадник бере безпосередню участь в організації та проведенні псевдореферендуму.
Нагадаємо, на Херсонщині знищено по чотири склади зброї та боєприпасів ворога.