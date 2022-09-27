Обшуки, блокування доріг та виявлення "неблагонадійних" – основні ознаки російської мобілізації, – ГУР

У РФ посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

Про це повідомляє ГУР МО.

"У Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронезькій та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти). Представники військових комісаріатів проводять «роз’яснювальну кампанію» серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ", – йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка зазначає, що одразу після оголошення мобілізації в станиці Тамань Краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призовного віку. Мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться.

Також задля попередження "безконтрольного" переміщення чоловіків та максимального охоплення населення хвилею мобілізації на автошляху А-289 поблизу районного центру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

Загалом мобілізація в Краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали після закінчення військових кафедр у вищих навчальних закладах.

У селищі Тьоткіно на Курщині на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити один на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. У результаті місцеві уникають будь-яких розмов як із пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено.

У Чуваській республіці 23 вересня призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що повністю виконало план призову та чекає наступних наказів.

Також повідомлялося, що Росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату на кордоні з Грузією. Його облаштують на КПП "Верхній Ларс".

Крім того, Токаєв пообіцяв, що Казахстан "гарантуватиме безпеку" росіян, які тікають від мобілізації. Президент зазначив, що країна має зберігати "доброзичливі стосунки із сусідами".