СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
ГоловнаСуспільствоВійна

Перед судом постануть п’ять луганчан, які воювали на боці агресора, – Офіс генпрокурора

Їх було затримано на початку вересня в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

Перед судом постануть п’ять луганчан, які воювали на боці агресора, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальні акти щодо п’яти мешканців Луганщини за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у 2014 році взяли участь у незаконному референдумі, перейшли на бік ворога та залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганщини", – йдеться у повідомленні.

Вони підписали контракти і розпочали військову службу у незаконному воєнізованому формуванні "4 окрема мотострілецька бригада ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України обвинувачені виконували бойові завдання у Сєвєродонецькому районі на посадах стрільців, навідників та кулеметників.

Їх було затримано на початку вересня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині під час спроби подальшого просування на контрольовану територію України. Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу контррозвідників Дніпропетровщини.

Нагадаємо, на Харківщині гвардійці затримали двох погано замаскованих "еленерівців". Вони поповнили обмінний фонд України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також