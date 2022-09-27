Перед судом постануть п’ять луганчан, які воювали на боці агресора, – Офіс генпрокурора

Їх було затримано на початку вересня в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальні акти щодо п’яти мешканців Луганщини за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у 2014 році взяли участь у незаконному референдумі, перейшли на бік ворога та залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганщини", – йдеться у повідомленні.

Вони підписали контракти і розпочали військову службу у незаконному воєнізованому формуванні "4 окрема мотострілецька бригада ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України обвинувачені виконували бойові завдання у Сєвєродонецькому районі на посадах стрільців, навідників та кулеметників.

Їх було затримано на початку вересня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині під час спроби подальшого просування на контрольовану територію України. Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу контррозвідників Дніпропетровщини.

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