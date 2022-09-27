​Токаєв пообіцяв, що Казахстан "гарантуватиме безпеку" росіян, які тікають від мобілізації

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що країна "гарантуватиме безпеку" росіян, які приїхали після оголошення мобілізації.

Про це він заявив на зустрічі із громадськістю Туркестанської області, пише Informburo.

Токаєв зазначив, що Казахстан має зберігати "доброзичливі стосунки із сусідами".

"Добрі відносини із сусідами – запорука спокою. Найголовніше, щоб ми зберігали згоду із сусідніми країнами. Ми від цього нічого не втратимо. В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії. Більшість із них змушені їхати через безвихідну ситуацію, що склалася", – сказав він.

Токаєв наголосив, що Казахстан повинен "виявити турботу і гарантувати безпеку" росіян, які приїхали, оскільки це "політичне й гуманітарне питання". Він також доручив уряду вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відправку людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії. Після промови Путіна багато росіян розкупили квитки на прямі рейси до Єревана та Стамбула, а на кордонах із сусідніми державами утворилися багатокілометрові черги.

У МЗС Казахстану заявили, що без дозволу РФ не прийматимуть на постійне проживання росіян, що тікають від мобілізації.