Одного з нічних ударів по Миколаєву було завдано невисокоточною ракетою "Смерч". Вона влучила в самий центр міста.

Про це в телеграмі повідомив голова ОВА Віталій Кім, оприлюднивши відповідне відео.

"Це чистий терор мирного населення", – наголосив він.

Внаслідок удару понівечені щонайменше вісім багатоповерхівок – там вибиті вікна, зруйновано балкони. У двох будинках пошкоджено дах, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Цієї ночі Миколаїв зазнав двох ударів. Під час одного з них окупанти влучили у водопровід.