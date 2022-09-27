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Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва

Пошкоджено будинки. 

Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Фото: тг-канал Сєнкевич online

Одного з нічних ударів по Миколаєву було завдано невисокоточною ракетою "Смерч". Вона влучила в самий центр міста.

Про це в телеграмі повідомив голова ОВА Віталій Кім, оприлюднивши відповідне відео. 

"Це чистий терор мирного населення", – наголосив він.

Внаслідок удару понівечені щонайменше вісім багатоповерхівок – там вибиті вікна, зруйновано балкони. У двох будинках пошкоджено дах, повідомив мер Олександр Сєнкевич

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online
Фото: тг-канал Сєнкевич online

Цієї ночі Миколаїв зазнав двох ударів. Під час одного з них окупанти влучили у водопровід. 

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