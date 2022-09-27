Окупанти обстріляли Миколаїв двічі за ніч, влучили у водопровід

Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Міський голова розповів, що відомо про влучання російської армії у різних районах міста.

“Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу”, – йдеться у повідомленні.

Сєнкевич попросив містян бути максимально обережними!

“Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин”, – додав він.

Нагадаємо, 25 вересня внаслідок обстрілів у Миколаєві було пошкоджено три багатоповерхівки та водопровідну мережу. Співробітники ДСНС витягли з-під завалів двох літніх людей.