Ми дуже чітко заявили росіянам, аби вони припинили порожні розмови про ядерну зброю, – Блінкен

Сполучені Штати чітко заявили росіянам, аби вони припинили розмови про ядерну зброю.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен написав у Твіттері.
“Ми дуже чітко заявили росіянам публічно, а також приватно, щоб вони припинили порожні розмови про ядерну зброю”, – зазначив він.
Раніше Блінкена у програмі “60 хвилин” запитали, чи є в Кремлі хтось, хто зміг би відмовити Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.
“У них є ланцюг командування. Ми побачимо, спрацює це чи ні”, – відповів державний секретар.
As I said to @ScottPelley on @60Minutes: We’ve been very clear with the Russians publicly and as well as privately to stop the loose talk about nuclear weapons. https://t.co/zCqlZqZzXT— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару.