Ми дуже чітко заявили росіянам, аби вони припинили порожні розмови про ядерну зброю, – Блінкен

Заяви американців були і публічними, і приватними.

Сполучені Штати чітко заявили росіянам, аби вони припинили розмови про ядерну зброю.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен написав у Твіттері.

“Ми дуже чітко заявили росіянам публічно, а також приватно, щоб вони припинили порожні розмови про ядерну зброю”, – зазначив він.

Раніше Блінкена у програмі “60 хвилин” запитали, чи є в Кремлі хтось, хто зміг би відмовити Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.

“У них є ланцюг командування. Ми побачимо, спрацює це чи ні”, – відповів державний секретар.

As I said to @ScottPelley on @60Minutes: We’ve been very clear with the Russians publicly and as well as privately to stop the loose talk about nuclear weapons. https://t.co/zCqlZqZzXT — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару.