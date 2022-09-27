Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ГоловнаСуспільствоВійна

Ми дуже чітко заявили росіянам, аби вони припинили порожні розмови про ядерну зброю, – Блінкен

Заяви американців були і публічними, і приватними.

Ми дуже чітко заявили росіянам, аби вони припинили порожні розмови про ядерну зброю, – Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати чітко заявили росіянам, аби вони припинили розмови про ядерну зброю.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен написав у Твіттері.

“Ми дуже чітко заявили росіянам публічно, а також приватно, щоб вони припинили порожні розмови про ядерну зброю”, – зазначив він.

Раніше Блінкена у програмі “60 хвилин” запитали, чи є в Кремлі хтось, хто зміг би відмовити Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.

“У них є ланцюг командування. Ми побачимо, спрацює це чи ні”, – відповів державний секретар.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також