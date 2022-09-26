УЗ відновила рух поїздів до селища на Харківщині, яке шість місяців перебувало у прифронтовій зоні

Для цього відновили та відрегулювали контакту мережу на дільниці, а також відбудували зруйнований росіянами міст на перегоні Зміїв - Занки.

Укрзалізниця анонсувала відновлення руху приміських електропоїздів до станції Занки (Харківщина). Це селище впродовж шести місяців перебувало у прифронтовій зоні.

Про це йдеться на сайті УЗ.

Щоб відновити рух а дільниці, працівники регіональної філії "Південна залізниця" та інших філій відновили та відрегулювали контакту мережу на дільниці, а також відбудували міст на перегоні Зміїв - Занки. Цей міст раніше зруйнували російські окупанти.

За інформацією Укрзалізниці, з 27 вересня приміський електропоїзд № 6410 Харків-Пасажирський - Геніївка та № 6422/6421 Харків-Левада - Зміїв - Харків-Левада продовжено до станції Занки.

До станції Занки з 28 вересня курсуватимуть такі електропоїзди:

№ 6419 Харкiв-Пасажирський - Занки;

№ 6428 Занки - Харкiв-Левада;

№ 6427/6426Харкiв-Левада - Занки - Харкiв-Левада;

№ 6407 Харкiв-Пасажирський - Занки;

№ 6430 Занки - Харкiв-Пасажирський;

№ 6431/6432 Харкiв-Левада - Занки - Харкiв-Пасажирський;

№ 6433 Харкiв-Пасажирський - Занки.

До того ж, на цьому напрямку змінили графік та маршрут курсування рейкових автобусів. Тож із 28 вересня тут курсуватимуть наступні рейкові автобуси:

№ 6602/6603 Балаклiя - Занки - Балаклiя;

№ 6605/6606 Занки - Балаклiя - Занки;

№ 6607/6608 Занки - Балаклiя - Занки;

№ 6609 Занки - Балаклiя.

На станції Занки зі згаданих рейкових поїздів забезпечать пересадку на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада.

Нагадаємо, днями Укрзалізниця заявила, що подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.

Також в УЗ призначили додатковий щоденний нічний поїзд "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг. Його зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця для евакуації.