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Естонія надасть Україні модульні госпіталі

Естонія продовжує допомагати України вирішувати проблеми, пов’язані із російською навалою.

Естонія надасть Україні модульні госпіталі
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів України Естонія надасть модульні госпіталі. Також Естонія долучиться до розвитку системи реабілітації. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель ЗОЗ”, – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. 

Крім того, естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України. Вони долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації. 

Також буде розвиватись співпраця у питання ІТ-рішень для галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур передав українській армії найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. У лютому Естонія вже передавала Україні польовий госпіталь Role 2.

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