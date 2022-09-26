Естонія надасть Україні модульні госпіталі

Для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів України Естонія надасть модульні госпіталі. Також Естонія долучиться до розвитку системи реабілітації.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель ЗОЗ”, – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Крім того, естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України. Вони долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.

Також буде розвиватись співпраця у питання ІТ-рішень для галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур передав українській армії найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. У лютому Естонія вже передавала Україні польовий госпіталь Role 2.