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Усе більше українських школярів повертається до очної та змішаної форм навчання, - Шкарлет

За останні два тижні в середньому в Україні кількість учнів, які повернулися до традиційного формату здобуття освіти, збільшилася на понад 20,5 тисячі.

Усе більше українських школярів повертається до очної та змішаної форм навчання, - Шкарлет
Фото: Макс Требухов

Усе більше учнів повертається до очної та змішаної форм навчання.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, за останні два тижні в середньому в Україні кількість школярів, які повернулися до традиційного формату здобуття освіти, збільшилася на понад 20,5 тис. А у змішаному форматі – на майже 120 тис. 

Шкарлет додав, що постійно спостерігається рух від однієї форми навчання до іншої. 

"Станом на 26 вересня 2022 року: 3115 шкіл працюють у звичному режимі, 5339 – дистанційно та 4444 – змішано. В очному або змішаному форматах навчаються понад 2 млн 60 тис. учнів, дистанційно – майже 1 млн 960 тис. учнів", - додав міністр.

У традиційному форматі найбільше охоплення учнів зафіксовано у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях та Києві, у змішаному – Київській, Львівській та Одеській областях.

За словами Шкарлета, збільшення кількості тих, хто повертається до повноформатного навчання, зумовлено продовженням процесу облаштування у закладах загальної середньої освіти захисних споруд.

"За останніми даними, 68,4% шкіл мають облаштовані укриття для перебування в них учнів, учителів та працівників закладів. Нині перевірки тривають... Нагадаю, що разом із МВС, МОЗ, Мінрегіоном, Нацполіцією та ДСНС працюємо над проєктом облаштування спеціальних захисних споруд у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з Держбюджету", - додав очільник МОН.

Нагадаємо, станом на 1 вересня у Києві навчання офлайн обрали 138 тисяч учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально.

Тим часом влада думає над створенням державної дистанційної школи. Вона має об’єднати українських дітей за кордоном, внутрішньо переміщених осіб і представників української діаспори.

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