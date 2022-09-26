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На Донеччині січеславські десантники знищили позиції російських окупантів

"Гармати заряджені, розвідка працює - від нас не сховатися!", - підкреслили військові.

На Донеччині січеславські десантники знищили позиції російських окупантів
Фото: скріншот відео

На Донеччині січеславські десантники знищили позиції російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Ми продовжуємо день за днем звільняти нашу землю, відправляючи у пекло загарбників! Гармати заряджені, розвідка працює - від нас не сховатися!", - наголосили військові.

На сторінці бригади оприлюднили відео знищення позицій рашистів.

Нагадаємо, миколаївські десантники знищили п’ять одиниць техніки противника: один танк, дві бойові машини піхоти, одну інженерну машину розгородження (ІМР-2) та один бронетранспортер МТ-ЛБ разом із екіпажами.

Вчора на Херсонщині українські зенітники збили російські Су-25 і Мі-8.

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