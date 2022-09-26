На Донеччині січеславські десантники знищили позиції російських окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Ми продовжуємо день за днем звільняти нашу землю, відправляючи у пекло загарбників! Гармати заряджені, розвідка працює - від нас не сховатися!", - наголосили військові.
На сторінці бригади оприлюднили відео знищення позицій рашистів.
Нагадаємо, миколаївські десантники знищили п’ять одиниць техніки противника: один танк, дві бойові машини піхоти, одну інженерну машину розгородження (ІМР-2) та один бронетранспортер МТ-ЛБ разом із екіпажами.
Вчора на Херсонщині українські зенітники збили російські Су-25 і Мі-8.