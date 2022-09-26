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Судитимуть запоріжця, який збирав кошти на безпілотники та шукав корегувальників для окупантів, – Офіс генпрокурора

Підсудний діяв з ідеологічних переконань.

Судитимуть запоріжця, який збирав кошти на безпілотники та шукав корегувальників для окупантів, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Слідством встановлено, що проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами.

"Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу", – йдеться у повідомленні.

Також з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотників для використання у бойових діях проти українських захисників. Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Є влучання в інфраструктурний обʼєкт.

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