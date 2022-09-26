Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук

Військові фахівці працюють над тим, щоб швидко знищувати дрони виробництва Ірану.

Про це на брифінгу повідомив голова громадської ради при Одеській ОДА, речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогодні ми зіштовхнулися з новою тактикою ворога. Ворог активно кілька днів поспіль застосовує дрони-камікадзе виробництва Ірану «Шахід-136»… Було таких атак мінімум п’ять за останні дні", – заявив він.

Братчук підкреслив, що окупанти намагаються економити крилаті ракети.

"«Шахіди» коштують набагато дешевше, їх можна застосовувати набагато частіше. Вони працюють не по одному, а інколи парами. Під час таких атак ворог запускає одразу декілька дронів. Наразі було атаковано декілька будівель у припортовій зоні, коли ми вперше зафіксували таку атаку. Сьогодні вночі ворог атакував об’єкт військової інфраструктури, було два влучання. Один дрон-камікадзе вдалося знищити. На жаль, відбувалася детонація на території військового об’єкта. Рятувальна операція на місці ще завершується. Але найголовніше, що немає постраждалих", – додав він.

За його словами, наші військові фахівці вже роблять усе, щоб знайти слабкі сторони атак дронами для їх швидкого знищення.

"Коли ми говоримо про ці дрони-камікадзе та сигнали повітряної тривоги, то є певна проблема. Їх важко віднайти одразу у повітряному просторі… Але сигнал спрацьовує, у людей є декілька хвилин, щоб прийняти єдине правильне рішення, яке вже має бути відпрацьованим. Тобто перейти до укриття. Оскільки дрон після влучання у нього має значну вибухову силу. Він розбивається на дуже дрібні уламки, що летять на достатньо велику відстань. Тут головне – не знімати на відео та йти до укриття", – наголосив він.

Нагадаємо, днями Росія атакувала Одесу безпілотниками, закупленими в Ірану. Було влучання в портовій зоні, решту іранських БПЛА збила ППО. Від влучання загинула мирна людина.