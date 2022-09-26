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СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська

Усіх трьох затримано у межах стабілізаційних заходів під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини.

СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Фото: СБУ

Українська спецслужба затримала колаборантів – мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали "поліцейськими", та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену в розшук за звинуваченням у державній зраді.  

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Усіх трьох зловмисників співробітники СБУ затримали у межах стабілізаційних заходів – під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації ініціативно влаштувалися у так звані правоохоронні органи.

Фото: СБУ

На початку липня їх обох призначили на посади "виконуючими обов’язки поліцейського взводу патрульної служби".

Наразі їм оголошено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Інша зрадниця – 67-річна громадянка, обіймаючи посаду першої заступниці Вовчанського міського голови, добровільно надавала допомогу представникам РФ під час тимчасової окупації міста.

Зокрема, вона склала і передала представникам російсько-окупаційних військ списки учасників АТО та ООС на Сході України, патріотично налаштованих громадян та активістів-членів проукраїнських організацій Вовчанська.

У липні слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України, та оголосили її у розшук.

Наразі вона затримана, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також раніше було затримано зрадника, який в Ізюмі керував "дільничними інспекторами поліції". Під час окупації експоліцейський добровільно перейшов на бік ворога.

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