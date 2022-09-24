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Затримали зрадника, який в Ізюмі керував "дільничними інспекторами поліції"

Під час окупації експоліцейський добровільно перейшов на бік ворога.

Затримали зрадника, який в Ізюмі керував "дільничними інспекторами поліції"

У Харківській області затримали поплічника російських загарбників, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у "поліції".

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Facebook.

"Затримано та повідомлено про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час окупації Ізюма експоліцейський добровільно перейшов на бік ворога. Спершу йому дали посаду "дільничного інспектора поліції" у так званому "Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області", а згодом підвищили до "начальника відділу дільничних інспекторів".

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками "ЛНР" приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки. Після звільнення Харківщини помічник окупантів намагався втекти, але 23 вересня його затримали.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендум на окупованих територіях, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

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