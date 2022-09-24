Український прикордонник збив із антидронової рушниці ворожий безпілотник.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram.

"На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею. Розвідгрупа знайшла приземлений коптер. Поряд з ним лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище. Люди у безпеці, а дрон тепер працюватиме на нас", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку вересня прикордонники приземлили вже два російських коптери.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ввечері 23 вересня шестеро людей постраждали при падінні російського безпілотника на Дніпропетровщині.