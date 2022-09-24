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США попередили Росію про "серйозні економічні заходи" у відповідь на псевдореферендуми

"США ніколи не визнають ці території нічим іншим, як частиною України, тому що вони належать народу України".

США попередили Росію про "серйозні економічні заходи" у відповідь на псевдореферендуми
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками та партнерами, готові вжити додаткових заходів, які означатимуть для Росії "швидкі та серйозні економічні витрати" у відповідь на російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала проведення фіктивних референдумів "кричущим порушенням міжнародного права та образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, що лежать в основі системи міжнародного права". Раніше це дії Росії також засудив президент США Джо Байден.

Жан-П'єр наголосила, що Штати "ніколи не визнають цю територію нічим іншим, окрім частини України, тому що вона належить народу України".

"Ми й надалі твердо стоятимемо на боці народу України і продовжуватимемо надавати йому безпрецедентну за обсягом підтримку в галузі безпеки, щоб допомогти [українцям] захистити свою територію…і свободу", - наголосила речниця.

Вона також поділилася інформацією про те, що Штатам відомо, що російські офіційні особи встановлюють цільові показники явки голосуючих та схвалення на "референдумах", і що у деяких регіонах вони вже встановили необхідні цифри явки виборців та голосування за входження до складу Росії на рівні понад 75%.

Нагадаємо, вчора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

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