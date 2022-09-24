США попередили Росію про "серйозні економічні заходи" у відповідь на псевдореферендуми

"США ніколи не визнають ці території нічим іншим, як частиною України, тому що вони належать народу України".

Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками та партнерами, готові вжити додаткових заходів, які означатимуть для Росії "швидкі та серйозні економічні витрати" у відповідь на російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала проведення фіктивних референдумів "кричущим порушенням міжнародного права та образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, що лежать в основі системи міжнародного права". Раніше це дії Росії також засудив президент США Джо Байден.

Жан-П'єр наголосила, що Штати "ніколи не визнають цю територію нічим іншим, окрім частини України, тому що вона належить народу України".

"Ми й надалі твердо стоятимемо на боці народу України і продовжуватимемо надавати йому безпрецедентну за обсягом підтримку в галузі безпеки, щоб допомогти [українцям] захистити свою територію…і свободу", - наголосила речниця.

Вона також поділилася інформацією про те, що Штатам відомо, що російські офіційні особи встановлюють цільові показники явки голосуючих та схвалення на "референдумах", і що у деяких регіонах вони вже встановили необхідні цифри явки виборців та голосування за входження до складу Росії на рівні понад 75%.

Нагадаємо, вчора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.