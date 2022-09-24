США попередили Росію про "серйозні економічні заходи" у відповідь на псевдореферендуми

Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками та партнерами, готові вжити додаткових заходів, які означатимуть для Росії "швидкі та серйозні економічні витрати" у відповідь на російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала проведення фіктивних референдумів "кричущим порушенням міжнародного права та образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, що лежать в основі системи міжнародного права". Раніше це дії Росії також засудив президент США Джо Байден.
Жан-П'єр наголосила, що Штати "ніколи не визнають цю територію нічим іншим, окрім частини України, тому що вона належить народу України".
"Ми й надалі твердо стоятимемо на боці народу України і продовжуватимемо надавати йому безпрецедентну за обсягом підтримку в галузі безпеки, щоб допомогти [українцям] захистити свою територію…і свободу", - наголосила речниця.
Вона також поділилася інформацією про те, що Штатам відомо, що російські офіційні особи встановлюють цільові показники явки голосуючих та схвалення на "референдумах", і що у деяких регіонах вони вже встановили необхідні цифри явки виборців та голосування за входження до складу Росії на рівні понад 75%.
Нагадаємо, вчора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.