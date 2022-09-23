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Під час протестів у курдській провінції Ірану щонайменше 17 людей загинули, сотні були поранені

Загальна кількість по країні може бути ще більшою. 

Під час протестів у курдській провінції Ірану щонайменше 17 людей загинули, сотні були поранені
Фото: EPA/UPG

Під час протестів у курдській провінції Ірану, викликаних смертю після затримання за "неправильне носіння" хіджаба 22-річної Масхі Аміні, загинули щонайменше 17 людей. Про це з посиланням на правозахисників пише New York Times

Ще принаймні 733 особи були поранені і 600 – затримані.

Після початку мітингів 16 вересня іранська влада обмежила доступ до інтернету. 

"З початку протестів уряд суттєво обмежив роботу трьох основних операторів, що надають послуги мобільного інтернету, серйозно порушив роботу інтернету в районах, де відбуваються протести, і заблокував такі платформи, як WhatsApp й Instagram", – зазначили журналісти.

Аміні померла через кілька днів після того, як була затримана за порушення правил носіння хіджаба. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому, пише BBC

Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям. 

Носіння чадри, хіджаба чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі. 

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