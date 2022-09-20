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В Ірані на протестах через загадкову смерть арештованої за хіджаб жінки загинули пʼятеро мітингарів

Влада про убитих протестувальників нічого не повідомляє. 

В Ірані на протестах через загадкову смерть арештованої за хіджаб жінки загинули пʼятеро мітингарів
Фото: Masih Alinejad Twitter

В Ірані пʼятеро людей були вбиті під час протестів через смерть 22-річної Махсі Аміні, яка була затримана правоохоронцями за порушення правил носіння хіджабу. Мітинги через загадкову смерть жінки супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями. Протести почалися в день похорон – 16 вересня – і охопили декілька міст включно зі столицею Тегераном, пише Washington Post.

За даними правозахисної організації Hengaw, двоє людей були вбиті, коли сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках у курдському місті Сакез – рідному місті померлої жінки. Ще двоє загинули в місті Дівандаррех, а пʼята людина – в Деголоні. 

Загибла жінка
Фото: Joyce Karam
Загибла жінка

Влада Ірану загибель протестувальників не підтверджує. Напівофіційне Far News Agency стверджує, що демонстранти були розігнані поліцією, деякі були заарештовані. 

Аміні померла через кілька днів після того, як вона була затримана за порушення правил носіння хіджабу. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому, пише BBC

Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям. 

Деякі жінки, які прийшли на похорон вшанувати памʼять Аміні, знімали хіджаби на знак протесту. Частина людей також пішла з мітингом до місцевої адміністрації, але сили охорони відкрили вогонь по протестувальниках. Іранці повідомляли також, що після появи звісток про смерть заарештованої Аміні в країні раптово став зникати Інтернет. 

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі. 

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