В Ірані на протестах через загадкову смерть арештованої за хіджаб жінки загинули пʼятеро мітингарів

В Ірані пʼятеро людей були вбиті під час протестів через смерть 22-річної Махсі Аміні, яка була затримана правоохоронцями за порушення правил носіння хіджабу. Мітинги через загадкову смерть жінки супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями. Протести почалися в день похорон – 16 вересня – і охопили декілька міст включно зі столицею Тегераном, пише Washington Post.

За даними правозахисної організації Hengaw, двоє людей були вбиті, коли сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках у курдському місті Сакез – рідному місті померлої жінки. Ще двоє загинули в місті Дівандаррех, а пʼята людина – в Деголоні.

Фото: Joyce Karam Загибла жінка

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

Влада Ірану загибель протестувальників не підтверджує. Напівофіційне Far News Agency стверджує, що демонстранти були розігнані поліцією, деякі були заарештовані.

Аміні померла через кілька днів після того, як вона була затримана за порушення правил носіння хіджабу. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому, пише BBC.

Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям.

Деякі жінки, які прийшли на похорон вшанувати памʼять Аміні, знімали хіджаби на знак протесту. Частина людей також пішла з мітингом до місцевої адміністрації, але сили охорони відкрили вогонь по протестувальниках. Іранці повідомляли також, що після появи звісток про смерть заарештованої Аміні в країні раптово став зникати Інтернет.

At Mahsa Amini's funeral in her hometown of Saqqez, Kurdistan province, women take their headscarves off in protest against Iran's forced hijab law amid "death to the dictator" chants.



Mahsa, 22, died in custody after being arrested by morality police.pic.twitter.com/MaqyberjNO — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 17, 2022

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі.