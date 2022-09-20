Фінляндія не виключає розміщення на своїй території бази НАТО

Внаслідок російської агресії біля її кордонів може з’явитись додаткова база НАТО.

Фінляндія планує вивчити різні варіанти присутності НАТО на своїй території.

Про це повідомляє Yle.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія найближчими роками планує збільшити кількість військовослужбовців у НАТО.

За його словами, питання щодо структури командування та збройних сил НАТО є центральними в оборонній політиці альянсу. Він додав, що раніше НАТО не змушувало країни-члени впроваджувати свої структури.

Раніше влада міста Лаппеенранта заявила про можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до організації.

Нагадаємо, Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн Альянсу.