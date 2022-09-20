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Фінляндія не виключає розміщення на своїй території бази НАТО

Внаслідок російської агресії біля її кордонів може з’явитись додаткова база НАТО.

Фінляндія не виключає розміщення на своїй території бази НАТО
Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Фінляндія планує вивчити різні варіанти присутності НАТО на своїй території.

Про це повідомляє Yle.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія найближчими роками планує збільшити кількість військовослужбовців у НАТО.

За його словами, питання щодо структури командування та збройних сил НАТО є центральними в оборонній політиці альянсу. Він додав, що раніше НАТО не змушувало країни-члени впроваджувати свої структури.

Раніше влада міста Лаппеенранта заявила про можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до організації.

Нагадаємо, Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн Альянсу.

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