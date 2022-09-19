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Денис Шмигаль зустрівся в Лондоні з Джастіном Трюдо

Крім іншого, на зустрічі обговорили створення трибуналу для притягнення керівництва РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Денис Шмигаль зустрівся в Лондоні з Джастіном Трюдо
Фото: Пресслужба прем’єр-міністра України

Український прем’єр у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

"Зустрівся в Лондоні з щирим другом України – прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за лідерство в підтримці нашої держави, постачання зброї та навчання українських військових. Це вагомий внесок у нашу перемогу", – йдеться у повідомленні.

На зустрічі обговорили також санкції проти російських енергоресурсів і створення трибуналу для притягнення керівництва РФ до відповідальності за всі злочини, скоєні в Україні.

"Агресор повинен заплатити за свою війну. Не лише перед судом, але й відшкодувати всі руйнування. Канада першою ухвалила національне законодавство про конфіскацію російських активів і їх передачу на відновлення України. Цей принцип повинен лягти в основу майбутньої системи безпеки, аби кожен агресор знав ціну своїх дій", – написав Шмигаль.

Фото: Пресслужба прем'єра

"Пан Трюдо зазначив, що мужність України та українців надихають весь світ, а також запевнив, що Канада віддана підтримці України", – зауважив прем’єр.

Нагадаємо, голова уряду України разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали Лондон, щоб віддати останню шану королеві Єлизаветі ІІ.

Перед тим Трюдо прокоментував повідомлення про масові поховання в Ізюмі. Канада засудила "огидні злодіяння" росіян.

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