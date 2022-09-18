На її думку, конфлікт не може мати військового рішення.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

"Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії", - заявила Пелосі після зустрічі з спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.

Пелосі зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів", - сказала Пелосі.

Візит Пелосі відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, яке почалося в ніч на 13 вересня.