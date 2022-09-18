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Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії

На її думку, конфлікт не може мати військового рішення.

Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії
Фото: Радіо Свобода

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана. 

Про це повідомило "Радіо Свобода".

"Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії", - заявила Пелосі після зустрічі з спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.

Пелосі зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів", - сказала Пелосі.

Візит Пелосі відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, яке почалося в ніч на 13 вересня. 

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