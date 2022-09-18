Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана.
Про це повідомило "Радіо Свобода".
"Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії", - заявила Пелосі після зустрічі з спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.
Пелосі зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.
"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів", - сказала Пелосі.
Візит Пелосі відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, яке почалося в ніч на 13 вересня.