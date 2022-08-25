Фінляндію та Швецію вперше запросили на конференцію військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн Альянсу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Конференція відбудеться у столиці Естонії 16-18 вересня. Господарем зустрічі буде командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем. А головуватиме - голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Вперше до участі у роботі конференції запрошено командувачів сил оборони Фінляндії та Швеції, які готуються стати членами альянсу", - йдеться в повідомленні.

Командувачі обговорять стратегічні завдання НАТО, а також реалізацію рішень Мадридського саміту зі стримування та оборони. Крім того, обговорюватимуть поточні операції, місії та діяльність Альянсу, зокрема місії НАТО в Іраку (NMI) та Косово (KFOR).

Військовий комітет НАТО збирається для обговорення операцій, місій і діяльності НАТО, а також для надання консультацій, що ґрунтуються на консенсусі рекомендацій Північноатлантичній раді щодо того, як НАТО може краще вирішувати глобальні виклики з безпеки.

Нагадаємо, на початку липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу. Пізніше президент Джо Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання обох держав до НАТО.

19 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен передав НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. Тепер їх мають ратифікувати всі члени НАТО.