Євросоюз опрацьовує пакет макрофінансової допомоги для України на 8 млрд євро, - Боррель

Євросоюз розуміє, яке значення має боротьба України проти зовнішнього вторгнення для європейської безпеки, та опрацьовує пакет додаткової макрофінансової допомоги для України на 8 мільярдів євро.

Про це повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“ЄС стояв на боці українців від самого початку цієї війни, усвідомлюючи, що ставкою є питання нашої спільної безпеки. Ми ухвалили шість пакетів найбільш суттєвих санкцій за всі часи. Вперше ми профінансували поставки військової допомоги для країни, що перебуває під атакою, щоб надати Україні можливість для спротиву. Ми надаємо гуманітарну та макрофінансову допомогу, щоб підтримати дієздатність Української держави. На цей час усього 9,5 мільярда євро були мобілізовані “командою Європи”, готується до 8 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги”, - написав Боррель.

Він зазначив, що війна Росії проти України не лише “європейський” конфлікт.

Якщо більші країни зможуть вдиратися до менших сусідів та настільки грубо порушувати принципи незастосування сили, ніхто у цілому світі не буде почуватися у безпеці. Ця війна має руйнівний ефект для усього світу. Її наслідком є те, що ціни на продовольство та енергетику “пробили дах”, від чого, як завжди, насамперед страждають найменш захищені верстви населення.

“Ми також формально вирішили, що хочемо бачити входження України до ЄС у майбутньому як частини нашої родини. Сам ЄС та Європа долають шлях глибоких змін внаслідок цієї війни”, - додав Боррель.

Нагадаємо, допомогу в розмірі 3 млрд доларів Україна отримає від Сполучених Штатів у тридцять першу річницю Незалежності.