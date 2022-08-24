Росія має бути притягнута до відповідальності, відповідна резолюція буде внесена на розгляд Генасамблеї ООН, - Зеленський

Всі держави, якщо вони поважають себе і своїх людей, карають за вбивство і не шанують катів.

Тисячі українців вбиті російськими окупантами. Десятки міст України зруйновані російською артилерією. Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених.

Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України наголосив - щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для усього людства конвенціями, без винятків для всіх – Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України. Відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

“Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, які утримуються зараз російськими силами”, - зазначив президент України.

Він підкреслив, що немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території України. Якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то усі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах.

“Європа, Азія, Африка, Латинська Америка – всюди вже є сліди російських воєнних злочинців, і всі ми маємо об’єднатися і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі – Запорізької АЕС – зоною бойових дій.