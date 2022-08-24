Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, - Зеленський на Радбезі ООН

Європа і сусідні регіони можуть зазнати страшного радіаційного забруднення.

Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі – Запорізької АЕС – зоною бойових дій.

Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення”, - повідомив президент України.

Він нагадав, що в Чорнобилі вибухнув один реактор, в той час як Запорізька АЕС – це шість реакторів.

“Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Росія переслідує і затримує працівників Запорізької АЕС, звинувачуючи у співпраці зі Збройними Силами України.