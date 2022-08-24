В Ірпені відкрили перший в Україні пам’ятний знак Територіальній обороні

Ірпінь здобув свою перемогу за допомогою бійців ТрО.

Сьогодні, 24 серпня, в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Завдяки стійкості й незламності цих бійців ми встояли і здобули нашу перемогу. Завдяки їхньому високому патріотизму і жертовності”, - зазначив Маркушин.

Він додав, що 38 захисників Ірпеня загинули в боях з російськими окупантами.

Фото: Олександр Маркушин

Нагадаємо, ще 352 мешканці Ірпеня, які втратили дах над головою через російське вторгнення, отримали тимчасове житло. У місті розпочало роботу модульне містечко “Дубки”.