Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm
На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
ГоловнаСуспільствоВійна

В Ірпені відкрили перший в Україні пам’ятний знак Територіальній обороні

Ірпінь здобув свою перемогу за допомогою бійців ТрО.

В Ірпені відкрили перший в Україні пам’ятний знак Територіальній обороні
Фото: Олександр Маркушин

Сьогодні, 24 серпня, в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Завдяки стійкості й незламності цих бійців ми встояли і здобули нашу перемогу. Завдяки їхньому високому патріотизму і жертовності”, - зазначив Маркушин.

Він додав, що 38 захисників Ірпеня загинули в боях з російськими окупантами.

Фото: Олександр Маркушин

Нагадаємо, ще 352 мешканці Ірпеня, які втратили дах над головою через російське вторгнення, отримали тимчасове житло. У місті розпочало роботу модульне містечко “Дубки”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також