Байден привітав Україну з Днем Незалежності найбільшим траншем оборонної допомоги в $2,98 млрд

Президент США Джо Байден оголосив про найбільший на сьогоднішній день транш безпекової допомоги – приблизно $2,98 млрд у вигляді зброї та обладнання будуть поставлені українцям у межах Ініціативи сприяння безпеки.

Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи і радари. Про це Байден оголосив у привітанні України з Днем Незалежності.

"Я знаю, що цей День незалежності солодко-гіркий для багатьох українців, оскільки тисячі людей були вбиті чи поранені, мільйони змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств і нападів з боку Росії", – зазначив президент США.

Байден висловив переконання, що шість місяців атак тільки зміцнили гордість українців за себе, свою країну і за 31 рік незалежності.

Нагадаємо, США також виділили $3 млрд безповоротного гранту для України.

2 серпня Байден підписав виділення Україні чергового пакету оборонної допомоги на $800 млн з боєприпасами для артилерії і РСЗВ HIMARS. Загалом, за даними The Guardian, від початку повномасштабного вторгнення Штати надали Україні оборонної допомоги на $10,6 млрд.