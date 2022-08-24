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"Ми солідарно стоїмо поруч з вами, коли Україна захищає свою свободу", – Дуда, Кассіс і Мартін привітали з Днем Незалежності

Європейські лідери впевнені в перемозі України. 

"Ми солідарно стоїмо поруч з вами, коли Україна захищає свою свободу", – Дуда, Кассіс і Мартін привітали з Днем Незалежності
Анджей Дуда
Фото: скрін

Президент Польщі Анджей Дуда, президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс та премʼєр-міністр Ірландії привітали Україну з Днем Незалежності.

Відеозвернення лідерів країн оприлюднено в фейсбук МЗС.

Дуда у відеозвернення нагадав, що Польща першою у світі визнала українську незалежність. 

"Ми солідарно стоїмо поруч з вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам", – наголосив Дуда.

Він висловив упевненість, що Україна переможе, відбудується і втішатиметься добробутом у європейській спільноті. 

Кассіс своєю чергою наголосив, що українці щодня демонструють неперевершений опір і велику звитягу. 

"Я з нетерпінням чекаю на той день, коли вільна, безпечна та суверенна Україна займе місце в нашій європейській родині", – заявив Мартін.

Відеопривітання для українців також записали премʼєр-міністр Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Британська пані посол, вітаючи українців, складала букет зі соняшників та бавовни. 

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