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Ліз Трасс під час дебатів заявила, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби

“Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра".

Ліз Трасс під час дебатів заявила, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби
Ліз Трасс
Фото: ЕРА/UPG

Ліз Трасс готова застосувати ядерну зброю у разі потреби, якщо стане прем’єр-міністром Великобританії.

Про це кандидатка на посаду британського прем’єра і лідера Консервативної партії заявила на передвиборчих дебатах з Ріші Сунаком, пише The Telegraph.

Ведучий попросив Трасс озвучити її позицію щодо застосування ядерної зброї.

“Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова це зробити”, – сказала вона.

скріншот
скріншот

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, результати якого були оприлюднені у середині серпня, Ліз Трасс на 22 відсоткові пункти випереджає свого суперника Ріші Сунака у боротьбі за посаду прем’єр-міністра країни.

Наступника очільника британського уряду Бориса Джонсона обирають близько 200 тисяч консерваторів. Голосування проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня. 

Джонсон оголосив про відставку з посади голови уряду та лідера Консервативної партії 7 липня.

Перед цим у червні він отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше у 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.

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