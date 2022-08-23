Ердоган на саміті Кримської платформи: "Крим має повернутися до складу України"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України, повідомляє "Європейська правда".

Таку думку глава держави висловив на другому саміті Кримської платформи.

"Від самого початку Туреччина відкрито заявляла, що анексія Криму є неконституційною та незаконною, і не визнає її. Це принципова позиція як із правових, так і з моральних міркувань. Міжнародне право по суті визначає, що Крим має повернутися до складу України, невід’ємною частиною якої він є", - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що деокупація українського півострова є вимогою міжнародного права, а також важливим елементом глобальної безпеки і стабільності. А збереження територіальної цілісності, суверенітету України - це "вкрай важливо не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки та стабільності".

"Для Туреччини пріоритетом також є забезпечення безпеки і добробуту споріднених із нами кримських татар, які є одним із корінних народів Криму. Наші кримські татари пильно спостерігають за останніми подіями в Криму", – додав Ердоган.

Турецький президент наголосив, що його держава підтримує українську владу і кримських татар, які нині борються за мирне життя на своїй батьківщині.

Нагадаємо, в Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників.

Президент Польщі Анджей Дуда, який особисто відвідав саміт, висловив упевненість, що відвідає український Крим після звільнення півострова від російської окупації.