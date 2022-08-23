Російський Сбербанк залишив Казахстан "через геополітичну обстановку"

Національний керуючий холдинг Казахстану "Байтерек" купує дочірній банк російського Сбербанку (ДБ АТ"Сбербанк").

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

Зазначається, що підписана угода дозволить повернути банк до повноцінної роботи.

"Сбербанк прийняв рішення про вихід з казахстанського ринку, керуючись поточною геополітичною обстановкою і діючи в інтересах клієнтів дочірнього банку", - йдеться в повідомленні.

За даними "Байтерека", "Сбербанк Казахстан", протягом багатьох років був одним з ключових учасників фінансового ринку країни.

"Приймаючи рішення про придбання "Сбербанк Казахстан", холдинг" Байтерек " оцінив його високу значимість для фінансової системи країни. Сучасна інфраструктура і технології, якими володіє банк, дозволять в короткі терміни повернути банк до повноцінної роботи і почати фінансування реального сектора економіки Казахстану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні Рада національної безпеки і оборони України вирішила примусово вилучити активи "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ в Україні.