Очікується організація ефесбешниками серії терактів у містах РФ з масовими жертвами цивільних, – Данілов

За його словами, Дугіна – перша в цьому списку.

ФСБ може організувати серію терактів у містах Росії з масовими жертвами серед цивільного населення.

Про це у твіттері повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", – заявив він.

Дарʼя Дугіна – донька одного з ідеологів "руського миру". Її автомобіль було підірвано цими вихідними у Москві.

Росіяни звинуватили в теракті полк "Азов" і сказали, що виконавиця злочину втекла до Естонії. Естонська сторона повідомила, що жодних запитів про видачу українки не отримувала, і озвучена росіянами інформація є провокацією.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022

У Нацгвардії відкинули звинувачення росіян у тому, що "азовці" можуть бути якимось чином причетні до вбивства у Москві.