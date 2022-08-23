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З початку повномасштабного вторгнення РФ з Донбасу співробітники ДСНС евакуювали 9 808 людей

Триває обов’язкова евакуація мешканців Донецької області.

З початку повномасштабного вторгнення РФ з Донбасу співробітники ДСНС евакуювали 9 808 людей
Фото: ДСНС України у Донецькій області

Учора отримали допомогу і виїхали з Донецької області 719 мирних жителів.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України. 

“Рятувальники під час евакуації в Покровському районі надали допомогу 682 особам, з них 56 дітей та 3 особи з обмеженими фізичними можливостями”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС України у Донецькій області

Також протягом минулої доби особовим складом Головного управління із зони активних бойових дій проведена евакуація чотирьох осіб з Бахмутського району.

Крім того, під час евакуації у місті Торецьк було надано допомогу 33 особам, з них 5 дітей та 9 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Фото: ДСНС України у Донецькій області

Всього з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9 808 осіб.

 

Нагадаємо, 2 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.

До осінньо-зимового періоду на Донеччині має залишитися не більше 235 тис. населення, задіяних у процесі оборони й підтримки роботи критичної інфраструктури, інші всі повинні евакуюватися. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.

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