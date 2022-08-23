Ворог обстріляв ракетами Харків і два райони області, двоє людей поранено

Пошкоджене підприємство і приватні будинки, сталося кілька пожеж.

Сьогодні вранці ворог знову завдав ракетних ударів по Харкову, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. Унаслідок обстрілів виникли пожежі, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок, постраждалих немає. Також близько 6 ранку окупанти обстріляли село Коробочкине Чугуївського району. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

22 серпня ввечері близько 21:30 ворог завдав удару трьома ракетами по селу Стара Гнилиця Чугуївського району. Унаслідок обстрілу пошкоджені теплиці, сталася пожежа. Без постраждалих.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства, сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава.

“За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали двоє мирних мешканців. У Чугуївському районі поранена жінка 71 року, в Ізюмському – чоловік 58 років”, – повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

“Російські окупанти використовують проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки та авіацію. Наші захисники надійно утримують позиції, завдаючи ворогу втрат. Протягом доби ворог не здійснював спроб іти в наступ на Харківщині”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, уночі 22 серпня російська армія здійснила новий обстріл Харкова. З території Бєлгорода близько 2:49 ворог ракетам обстріляв Київський район.