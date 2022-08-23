ООН створила комісію для розслідування теракту в Оленівці, – CNN

Фахівці не зможуть проводити розслідування на самому місці події через відсутність гарантій безпеки.

ООН підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

“Організація Об'єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці”, – інформує видання.

Дюжаррік зазначив, що комісія поки не може зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України та Росії.

До групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Головним завданням для них є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.

Нагадаємо, 28 липня в Оленівці відбувся вибухи у колонії, де тримали українських військовополонених. Спочатку повідомлялося, що російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл. Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими. Згодом експертизи засвідчили, що це був не обстріл, а термобаричний вибух.