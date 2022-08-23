Росія активізує спроби ударів по цивільній інфраструктурі України найближчими днями, – Reuters з посиланням на чиновника США

"Ми стурбовані загрозою, яку російські удари досі становлять для цивільного населення та громадської інфраструктури”.

США мають у своєму розпорядженні розвідувальні дані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі й державним об’єктам України.

Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника.

“У нас є інформація, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями”, – йдеться у повідомленні.

Чиновник додав: “враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яку російські удари досі становлять для цивільного населення та громадської інфраструктури”.

Він додав, що ця заява ґрунтується на "занижених" даних розвідки США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

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