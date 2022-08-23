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ППО збила ракету, яку окупанти спрямували у район села Коблеве на Миколаївщині

Ворог протягом доби також атакував ракетою повітряного базування Одещину.

ППО збила ракету, яку окупанти спрямували у район села Коблеве на Миколаївщині
Фото: Одеса.Офіційно

Ворог протягом доби атакував ракетами повітряного базування Одеську та Миколаївську області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“У першому випадку йшлося про Х-59 та об’єкт інфраструктури регіону”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти також спрямували ракету Х-31 в район села Коблеве на Миколаївщині. Її збили над морем сили української протиповітряної оборони.

Втрат і руйнувань нема.

Окрім того, гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував українські позиції вздовж лінії зіткнення на півдні країни. Також обійшлося без наших втрат.

Нагадаємо, окупанти випустили ракету Х-59 на Одеську область з винищувача Су-35

21 серпня росіяни атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві було збито над морем, три влучили в сільськогосподарське підприємство. Тоді по області було завдано удару ракетами типу "Калібр".

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